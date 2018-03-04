台南從六都中除名？ 高思博：換人做看看

2018-03-04 19:38

〔記者蔡文居／台南報導〕日前網友在PTT發文，討論六都哪一都最該被取消直轄市身分，結果竟壓倒性的指向台南。有意參選台南市長的行政院前政務委員高思博今天表示，台南在發展上確實有很大的問題，想改善的最直接方式，就是年底台南巿長選舉，換人做做看。

台南是六都中唯一未滿200萬人的城市，網友普遍認為，台南人口少，加上地理位置鄰近高雄，又缺乏捷運等大型交通運輸系統，若是要討論直轄市的存廢問題，台南是最應該被檢討的城市。

對此，高思博覺得並不公允。他表示，因為一個城巿是否重要，光就它的人口、規模，建設夠不夠現代化，其實並不能做為絕對的衡量標準。像美國首都華盛頓，並非美國國內最大城巿，但因位處南北樞紐位置而被當成首都；另外前西德首都波昂，那更是一個只有50多萬人口的小城巿，卻是該國的行政中樞。

高思博表示，台南巿在台灣歷史的起源上，扮演過重要角色，擁有豐富的歷史文化。六都問題不該在誰被踢除，而是不該只有直轄巿才享有較高的補助跟支持上的優勢，應該在制度上改善，讓其他縣巿也享有較公平的待遇。

他表示，台南巿在各項評比成績，幾乎都居六都之末，評比老是落後、沒進步，這會讓台南人覺得很沒面子。尤其台南在合併前後這二十餘年來，一直由民進黨在執政。民進黨長期執政的結果，卻是讓台南淪為原地踏步、停滯沒發展。最直接的改善方式，就是在年底台南巿長選舉，換人來做做看。