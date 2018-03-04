另類「選民服務」 市議員擬參選人辦學測講座

2018-03-04 19:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕學測成績於上周出爐，個人推甄及申請入學於三月陸續展開。台北市中正、萬華區市議員擬參選人蘇緯政舉辦升大學免費講座。蘇緯政擁有台大法律與政治雙學位，一身好學歷讓人以為他是人生勝利組，但其實高中時曾因熱衷社團與學生自治組織，忽略課業，慘遭留級，考上大學之後也幾經波折，好不容易才從台大畢業。在教育過程中多有挫折的他，特地舉辦申請大學講座，邀請名師以及多位升學顧問，希望幫助考生準備備審資料、面試，展現個人特色。

現場的來賓提到給學生的建議，台灣世代教育基金會副執行長藍弋丰說：「當初不知道醫生的工作內容，考到醫學系就念了，很多同學也是如此。希望年輕人不要重複上個世代的錯誤。」醒吾科大講師洪孟楷表示：「了解科系之外，一定要親自了解學校環境氛圍，喜歡學校所在的城市很重要，另外，選擇綜合性大學對未來規劃很有幫助。」TVBS國際特派員錢怡君特別強調：「學生時期一定要多參加活動，探索自己的興趣。」

現場也邀請到升學天王退休教師胡天爵分享申請學系要注意的「眉眉角角」，他特別提醒學生，不要患得患失，如果學測成績超出預期，可以只花一半的心力去準備指考，如果成績不如意，盡早下定決心全力拼指考。

蘇緯政表示，民眾想要看到的並非到處都是候選人的看板，而是應該要真正了解民眾的需求，能夠提供實質與專業的服務，雖然舉辦升學講座被一些人說對於選情沒有幫助，但我們團隊仍然認為要做正確且該做的事，幫助更多的孩子找到自己的方向。