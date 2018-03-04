呂秀蓮擬延緩和平中立公投 選情複雜不排除明年再推

前副總統呂秀蓮4日說明東亞和平論壇目的與未來展望；她也提到打算推動「和平中立台灣公投」，但不排除延到明年再推出。左為民進黨立委尤美女。（記者簡榮豐攝）

2018-03-04 19:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕前副總統呂秀蓮推動台灣「和平中立」理念，原希望在今年底縣市長選舉時，合併舉辦「和平中立台灣公投」，但她今天說，今年選情複雜，雖已準備好公投案第一階段準備，但衡量情勢，「可能明年再推出」。

呂秀蓮帶領「台灣和平中立大同盟」推廣「和平中立台灣」理念，昨起舉辦為期兩天的「東亞和平論壇」，盼其成為東亞和平對話的網絡。呂秀蓮今天下午與菲律賓眾議院國會對外關係委員會主席亞瑞納斯（Rose Marie Arenas）、菲律賓Gusi和平獎基金會大使Barry Gusi、日本知名外交評論家加瀨英明、韓國「21世紀經濟社會研究院」理事長柳晙相、南非前駐泰大使吉普森（Douglas Gibson）與瑞士民主基金會（SDF）國際合作部主任考夫曼（Bruno Kaufmann）等人共同召開記者會。

加瀨英明說，如果台灣沒有完全地獨立，東亞的和平就不完全。考夫曼則說，許多大國或許可藉由武力和權力獲取所需，但小國應該透過國際法，滿足民之所欲，他樂見台灣尋求國際法途徑獲取中立地位，以維繫和平。考夫也指出，台灣有公投這個工具，的確能讓台灣聲音國際聽見，但以瑞士的經驗來說，必須小心準備和執行。

柳晙相則說，看見呂秀蓮為台灣的和平中立奮鬥多年，身為韓國友人，他支持該倡議，也允諾第二屆「東亞和平論壇」將於今年內在韓國首爾舉行。

呂秀蓮則說，東亞區域有北韓與中國兩個不友善的鄰居，但經過研究，她認為台灣最好的前途發展是維持中立，她不希望與之對抗，而是用和平的思維與戰略應對。除韓國今年將舉辦第二屆論壇，呂說，菲律賓也決定於明年十一月舉辦，日本方面也正在考量，「此次論壇只是開始」。呂秀蓮強調，台灣、菲律賓、日本與韓國4國透過各種方式連結起來，「這是和平網絡的開始」。

而先前公投法修法之後，呂秀蓮原希望在今年底縣市長選舉時，合併舉辦「和平中立台灣公投」，但呂秀蓮今天說，今年選情複雜混亂，又有許多人想趁此推出公投案，她雖已準備好公投案第一階段準備，但衡量情勢，「可能明年再推出」。