從雲林贏回執政！吳敦義：張麗善是最好的縣長人選

代表國民黨參選年底雲林縣長選戰的立委張麗善揮舞黨旗高喊加油。（記者廖淑玲攝）

2018-03-04 18:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部新任主委林文進佈達暨小組長聯合授證，今天下午在虎尾公所虎尾廳進行，國民黨黨主席吳敦義到場主持，盼提振基層士氣，並為立委張麗善參選年底雲林縣長選戰授旗加油。

因應黨內各級幹部調整，吳敦義自去年底起展開基層拜訪，並安排到各縣市為基層小組長授證，加上雲林縣是新任縣黨部主委，今天下午為雲林縣20鄉鎮市約800名小組長頒發證書，同時佈達新任主委林文進，氣氛熱絡。

吳敦義以他擔任高雄市長時曾邀請布袋戲通天教主黃海岱到高雄演出，拉進和虎尾人的距離，並批評民進黨執政，造成兩岸關係成了「已讀不回」，造成台灣經濟蕭條，呼籲黨員大團結重新贏回執政。

吳敦義推荐張麗善服務基層多年績效卓著，是最好的雲林縣長人選，希望年底縣市長大選，國民黨從雲林贏起，重返執政，吳敦義授旗張麗善時全場高喊「加油」，大合唱「團結就是力量」，士氣高昂。

張麗善語帶哽咽感謝大家給她再一次機會，並歷數民進黨執政以來，台灣人民如今連衛生紙都買不到，甚至在中國的台商回不了家，請大家和她一起守護濁水溪以南，贏回雲林。

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