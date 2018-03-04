游錫堃騎單車陳歐珀接風 低調避談宜蘭縣長選舉

前行政院長游錫堃單車環島行今下午三點抵達蘇澳新站。（記者張議晨攝）

2018-03-04 19:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前行政院長游錫堃單車環台今邁入第7天，下午3點抵達故鄉宜蘭，在冬山定安宮歇息祈福，立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝及支持者也隨行在側，不過，游錫堃與陳歐珀兩人僅握手寒暄、互相勉勵；至於選舉問題，游錫堃避談，他強調，「騎單車是為體驗台灣之美，不是為了選舉」。

游錫堃2月26日從台北出發，挑戰單車環島，今下午抵達宜蘭，夜晚將在礁溪休息，預計明天啟程返抵台北。游錫堃說，單車對身體幫助很大，雖然他已經70歲，但他對自己身體有信心，想要試試看。

至於騎完全台後，會不會帶來「向上」的動力。游則笑說，「這一趟是為了運動，也是在親近台灣土地、節能減碳，沒有其他想法。」

不過，相較在台南為市長參選人陳亭妃拉抬氣勢，還以貫通石相贈勉勵，今游錫堃抵達故鄉宜蘭，對選舉卻轉向低調，昔日部屬陳歐珀雖在久安宮「接風」，但並未有明顯拉抬動作，參拜祈福時，兩人也未並肩站在一起，刻意將選舉議題淡化。

媒體詢問游錫堃對黨內下屆縣長參選人看法，游也閉口不談，他強調，「這次環台都不談選舉的事。」但陳歐珀受訪時說，「他（指游錫堃）本來就常常私下給我鼓勵，很感謝他」。

另外，民進黨縣長提名人選預計在3月14日出爐，媒體詢問陳歐珀，若黨內提名時程在往後延，或通過「不利」於他的決議，是否會有下一步動作。

陳歐珀則說，他對初選抱持平常心看待，「我一路走來就是照黨內初選機制在走，一切就交給黨中央去處理，黨中央做什麼決定他予以尊重」。