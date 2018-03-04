同室操戈？ 苗栗縣國民黨前議員臉書宣布參選縣長

2018-03-04 18:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國民黨籍前縣議員徐廷琮昨天在臉書宣布參選下屆苗栗縣長，引發地方政壇熱議。由於縣長徐耀昌已獲國民黨徵召，代表角逐下屆縣長，徐廷琮此舉，恐怕面臨黨紀處分；但徐廷琮表示，即使因此被開除黨籍，也在所不惜。

64歲的徐廷琮與徐耀昌不僅為同黨同志，也同為地方黃派；徐廷琮曾任苗栗縣議會第13屆縣議員、銅鑼鄉農會常務監事，於歷任縣長何智輝、傅學鵬等選戰中擔任幕僚，包括徐耀昌本屆競選時，也擔任徐耀昌的「總聯絡人兼組織部長」。徐耀昌當選後，徐廷琮轉擔任國民黨立委徐志榮服務處秘書長職位。

「我跟徐耀昌並沒有交惡！」徐廷琮強調，人各有志，即使被開除黨籍也在所不惜。他已於農曆春節前已辭去立委徐志榮服務處秘書長職位，將全力投入年底的選舉。

徐廷琮認為，縣長選舉是個很好的平台，可以讓他的許多政見與理想，藉由參選讓大家了解。這次他願當唐吉柯德、當個承擔者，只要他參選，就有機會當選。

徐廷琮也指出，他會婉拒政客支持、拒絕不法團體利益掛勾、謝絕政治獻金，徹底擺脫政治人情包袱。此場選戰，他也不插旗、不設看板、不用宣傳車，不買票、不賄選。

徐廷琮並列出參選政見，包括提供免費中小學生營養午餐，優先編列優惠生育津貼、幼兒津貼補助，恢復發放重陽節敬老津貼，優先編列預補助公益社團、社區活動等。