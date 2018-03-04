魏明谷爬電箱為路跑鳴槍挨轟 主辦單位竟這樣說......

彰化縣長魏明谷今（4）日參加花壇路跑活動，被民眾直擊夥同主辦單位人員站到路邊台電的電箱上鳴槍。（圖擷取自爆料公社）

2018-03-04 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣長魏明谷今（4）日參加花壇路跑活動，卻被民眾直擊為活動鳴槍時，竟夥同主辦單位人員站到路邊台電的電箱上鳴槍，照片被PO上臉書後，引發民眾一片撻伐，但主辦單位竟回答「只要是台灣男人，拿到槍一定會找制高點」。

民眾將照片PO上臉書社團「爆料公社」，從中能夠看見，魏明谷與其他活動人員，一同站在台電電箱上為彰化縣花壇路跑活動鳴槍，許多網友對此表示，「真是最壞的示範」、「是誰安排的？想要弄死幾位縣府一級主官，年底好上位？」、「想連任都難了喔」、「母湯哦」、「有夠扯」、「標準的政客」。

根據《TVBS》報導，彰化縣政府對此表示，魏明谷在鳴槍當下，沒有及時發現主辦單位規劃的位置「不是很妥適」，未來會更加注重活動的細部安排，對PO網民眾的指正致上謝意；但台電彰化業務經理曾承發看到照片後，感到相當誇張，並表示「應該會超過我們預期的承載重量」。

曾承發指出，若是在活動當下電箱發生感電現象，站在上頭的人員就有發生危險的顧慮；主辦該活動的花壇獅子會、會長黃啟瑞對表示，「只要是台灣男人，拿到槍一定會找制高點」，當時用手先壓過電箱，「都滿安全的，我們大家才一夥、全部十個十把槍，才全部都上去」。