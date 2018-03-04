車隊掃街、名嘴藉機修理 陳亭妃：問政、清白經得起檢驗

陳亭妃今天（4日）帶領車隊從安南區出發繞行舊台南市區，爭取市民認同。（陳亭妃總部提供）

2018-03-04 18:15

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃，今天在民調前夕率領車隊從安南區出發在舊市區掃街，進行最後的衝刺。陳亭妃表示，10年立委交出斐然成績，更沒有沾惹任何官司是非，在邁向市長路途上，護台灣、服務心、專業問政三項特質受肯定，清白更可接受檢驗。

陳亭妃表示，10年前父親彌留之際，她決定接下棒子，愛女心切的父親即告誡她，女性從政特別艱困，易成為別人的眼中釘，須斟酌再三，但她毅然承擔起為民服務的責任，迄今沒有辜負父親期待。

陳亭妃總部表示，連日來，陳亭妃遭到其他陣營不明就裡妄加抨擊，委屈往肚子吞，她愈發感念當年父親呵護心意，但自問鐵馬行遇電視台劇組是為了推銷台南農產水果、遵守黨紀規矩競選，不像別陣營擅用公器發簡訊、在不得廣告時段，別陣營透過名嘴藉機修理，她仍守分不逾矩，盡管進入緊繃時刻，她光明磊落問心無愧。

陳亭妃今天（4日）帶領車隊從安南區出發繞行舊台南市區，進行最後的衝刺。她也親自透過line尋求鄉親及親朋好友的支持。她表示，一通電話關聯著台南的未來，呼籲大家於3月5至3月7日一連3天晚上6至10點，在家顧電話，守護最關鍵的一通電話，一起守護台南、守護年輕的力量，全面總動員，讓台南起飛。

陳亭妃總部表示，另外，在溪北地區為感謝陳亭妃協同警方尋回4尊百年神像，神尊車隊4日繞行溪北境內祈福，4日晚上7點在麻豆代天府有一場感恩謝神大戲，知名的歌仔戲團明華園由孫翠鳳領銜演出，由市議員趙昆原服務處、新營太子宮、麻豆代天府、南鯤鯓代天府、六甲赤山龍湖巖共同舉辦。