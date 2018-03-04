打造風力發電重鎮 中市府將辦風電產業國際高峰會

2018-03-04 14:45

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣海域風場良好，具備離岸風力發電條件，為打造中部成為台灣最大的風力發電產業重鎮，台中市政府與歐洲在台商務協會、台灣港務公司等單位將於15日舉行「台歐風電產業國際高峰會」，簽署合作備忘錄，並廣邀產、官、學、研代表與會，討論風電產業發展及人才培育等議題。

市府經發局表示，為落實2020年非核家園目標，台灣能源結構需轉型，而在全球18個最佳風場中，台灣臨海就佔了16個，其中又以中部最具潛力，適合發展離岸風力發電。行政院也指示中部地區以台中港做為重件施工碼頭、彰化漁港為運維專用碼頭，共同打造風力發電產業重鎮。

經發局也表示，為加速國內風電產業發展及人才培育，市府將與歐洲在台商務協會、台灣港務公司、金屬工業研究發展中心、中興大學、逢甲大學等單位，於15日辦理「台歐風電產業國際高峰會」，並共同簽署「台歐風電產業供應鏈及人才培育」備忘錄，促進資源交流，以及建立風電產業供應鏈與人才培育合作平台。

經發局指出，離岸風電與產業的關聯性很強，必須朝產業在地化的方向努力，這是中央與市府共同推動的目標，不只推動能源結構轉型，也要發展產業，在中台灣打造台灣最大的離岸風電產業聚落，帶來商機與就業機會。