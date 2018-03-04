中國祭惠台政策毀台 馮賢賢籲重建文化國力

2018-03-04 14:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國政府在2月28日宣布「31項惠台政策」，內容涵蓋金融、就業等區塊，尤其在影視、媒體、教育部分政策就占1/3以上，中國此次政策意圖用中國市場一舉「掏空」台灣文化影視產業基礎與人才，公視前總經理馮賢賢今撰文別讓台灣唱文化空城計─中國是惠台？還是毀台？建議蔡政府，不妨學OTT平台突圍，用1年50億當子彈，提高公共媒體製作費，產出優質戲劇與新聞節目，才能重建文化國力。

此次中國惠台政策瞄準影視媒體產業，將取消台灣影視產品進口的數量限制、放寬台灣人參與中國影視製作等，陸委會認為要用經濟利益交換國族政治認同，馮賢賢直言蔡政府對中國此舉的分析雖然非常正確，但目前仍缺乏有效的反制措施，尤其她觀察由於台灣已經幾乎做不出強力吸引觀眾的影視產品，導致台灣年輕人近年所接觸的戲劇、娛樂節目等都是中國影視製作，已確實影響台灣人認同台灣的比例，甚至對中國認同的比例更逐年提高。

馮賢賢犀利指出，中國此次措施，並非是因為台灣影視人員真的是中國眼中的人才，而是中國以資金優勢吸走台灣相關產業人員，「讓台灣大唱空城計，看著台灣敗在自己的無所作為上。」更重要的是，在中國對言論自由、政治認同等打壓下，台灣影視媒體將更加緊自我審查，一切迎合中國審批標準，未來恐怕台灣人即使在台灣，凡是與自由民主人權有關的內容恐配都在自我審查下「被消失」。

本身在影視產業有多年經驗的馮賢賢認為，台灣雖有創作自由，以及公民社會的活力，但無法成就良好的創作環境，政府應該要針對那些不願接受審批、想要留在台灣奮鬥的影視人提出有效措施，她也強調要搶救的是影視人才與環境，而非早就落伍脫時的商業電視台，甚至直言某些商業電視台就應受到市場機制，「該倒的就該讓它倒」，建議NCC應該積極規劃商業電視的退場機制。

在中國用經濟包圍政治的步步進逼下，馮賢賢認為，若要捍衛台灣文化國力，政府應將重建文化實力作為民主保衛戰的國安政策，並建議讓公視成為重建影視產業實力的基地，也成為台灣人民最信賴的新聞頻道，應提高公視的製作經費，以1年50億的預算，至少1年可以產出數百小時的高端內容，不僅可以創造IP與版權收入，也能累積文化實力，更重要的是「台灣人有自己的優質文化生活，影視業者有合理的工作環境，影視人才在自己國家看得到未來，還有多少人會認為去中國「讓渡自由」、給人家「加速審批」是個利多呢？」