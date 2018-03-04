自承「雜支費均用於國民黨」民眾服務總社不繳財報

2018-03-04 14:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會正調查民眾服務總社是否為國民黨的附隨組織，因民服社理事長遲未改選，社方日前也不派人出席黨產會聽證，內政部向其催繳財報資料，卻表明未編經費，一般雜支費用，均用國民黨的辦公設施；內政部指出，針對理事長任期屆滿卻不改選，會要求必須改善，若不改善將祭出警告處分。

黨產會已在今年二月召開過聽證會，民眾服務社理事長廖了以「神隱」未出席，利害關係人國民黨則聲稱，找不到廖了以本人，也沒人願意來淌渾水。

內政部合作及人民團體司籌備處表示，民服社第八屆理事長廖了以的任期至2015年10月27日為止，未改選但仍是社團負責人，內政部已在2016年4月發函催促改選，並持續輔導要求改善。

內政部合團司籌備處指出，雖然理事長未改選，但民眾服務社在2016、2017年各開過一次理監事聯席會議，會中說明將進行社籍清查及提出第九屆理監事建議參考名單，顯示該社仍然運作正常，開會資料也報部備查。

「從未送過財務報表！」內政部合團司籌備處強調，民眾服務總社成立迄今，僅報送工作計畫及工作報告，從沒將財報送來內政部過，「若是一般人民團體怎不用繳財報？」

合團司籌備處主任陳茂春提及，內政部在2016年7月、2017年8月、2011年11月，前後共三次發函，請民眾服務總社依「社會團體財務處理辦法」報送財務書表，但該社在2017年8月15日來函說明「業務未編有經費收支項目，一般行政等雜支費用，均應用中國國民黨現有辦公設施」。

黨產會也指出，民眾服務總社及分社是國民黨一手成立及控制，在全台各地與地方黨部「合署辦公」，早年接受省府及地方政府補助款，黨工訓練由國庫出錢，理事長按慣例由國民黨秘書長擔任。