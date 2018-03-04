自承「雜支費均用於國民黨」民眾服務總社不繳財報

2018-03-04 14:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會正調查民眾服務總社是否為國民黨的附隨組織，因民服社理事長遲未改選，社方日前也不派人出席黨產會聽證，內政部向其催繳財報資料，卻表明未編經費，一般雜支費用，均用國民黨的辦公設施；內政部指出，針對理事長任期屆滿卻不改選，會要求必須改善，若不改善將祭出警告處分。

黨產會已在今年二月召開過聽證會，民眾服務社理事長廖了以「神隱」未出席，利害關係人國民黨則聲稱，找不到廖了以本人，也沒人願意來淌渾水。

內政部合作及人民團體司籌備處表示，民服社第八屆理事長廖了以的任期至2015年10月27日為止，未改選但仍是社團負責人，內政部已在2016年4月發函催促改選，並持續輔導要求改善。

內政部合團司籌備處指出，雖然理事長未改選，但民眾服務社在2016、2017年各開過一次理監事聯席會議，會中說明將進行社籍清查及提出第九屆理監事建議參考名單，顯示該社仍然運作正常，開會資料也報部備查。

「從未送過財務報表！」內政部合團司籌備處強調，民眾服務總社成立迄今，僅報送工作計畫及工作報告，從沒將財報送來內政部過，「若是一般人民團體怎不用繳財報？」

合團司籌備處主任陳茂春提及，內政部在2016年7月、2017年8月、2011年11月，前後共三次發函，請民眾服務總社依「社會團體財務處理辦法」報送財務書表，但該社在2017年8月15日來函說明「業務未編有經費收支項目，一般行政等雜支費用，均應用中國國民黨現有辦公設施」。

黨產會也指出，民眾服務總社及分社是國民黨一手成立及控制，在全台各地與地方黨部「合署辦公」，早年接受省府及地方政府補助款，黨工訓練由國庫出錢，理事長按慣例由國民黨秘書長擔任。

  • 黨產會調查民眾服務社，發現國民黨台灣省黨部與台灣省民眾服務社曾共同製作政治宣傳廣告。（記者陳鈺馥翻攝）

    黨產會調查民眾服務社，發現國民黨台灣省黨部與台灣省民眾服務社曾共同製作政治宣傳廣告。（記者陳鈺馥翻攝）

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