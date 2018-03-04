到花蓮拚觀光 馬英九健行、游錫堃騎單車

前行政院長游錫堃（右一）「單車環島認證」今天第７天騎到花蓮，縣議員劉曉玫（左一）陪同。（記者王錦義翻攝）

2018-03-04 13:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震後觀光業慘澹，前總統馬英九、前行政院長游錫堃今早都不約而同的到花蓮旅遊，馬英九直說要以行動推銷花蓮之美，也要證明花蓮真的很安全，期許帶來人潮，國民黨籍立委徐榛蔚一早也陪同馬英九到美崙山健行。而游錫堃則是進行「單車環島認證」，今早在縣議員劉曉玫陪同下到慈惠堂、勝安宮祈福，而徐榛蔚、劉曉玫2人也都有意參選花蓮縣長，兩大天王似乎提前幫花蓮縣長選戰熱身。

地震後花蓮觀光受重創，前總統馬英九展開花蓮「2日遊」，昨天因下午有重要私人事情，突然北返台北，但深夜又再返回花蓮過夜，今天起個大早到花蓮美崙山健走，所到之處受到民眾的簇擁，搶著合照，馬前總統也幾乎來者不拒，而立委徐榛蔚全程陪同，2人一路上也互相交換各方意見與想法。馬英九下午還要到文創園區、七星潭風景區、赴市區商店街、逛東大門夜市、看太平洋燈會等，在臉書上放上行程，歡迎民眾和他一起體驗花蓮之美。

游錫堃「單車環島認證」今天第7天騎到花蓮，昨晚住在光復鄉，他說，這次花蓮地震不幸有房子倒塌、人員傷亡，他對此感到相當不捨，不過也希望全國民眾不要因為這樣就不來花蓮，也希望大家多來花蓮，能夠促進花蓮的觀光、產業振興；而劉曉玫擔任縣議員快20年，對縣政的瞭解相當熟悉，他相信是很好的縣長人選，他也鄭重推薦劉曉玫，希望能夠當花蓮縣長。