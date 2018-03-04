老將傳承鐵馬精神 廖述鎮任林義偉總幹事

前市議員廖述鎮（左）宣布不投入今年選舉，轉任林義偉競選總部總幹事。（記者李忠憲攝）

2018-03-04 13:17

〔記者李忠憲／台中報導〕民進黨創黨元老，曾任台中4屆潭雅神（第5選區）縣市議員的前市議員廖述鎮，今天召開記者會宣布，他不會投入今年市議員選舉，將交棒給新生代林義偉，並象徵性的將鐵馬贈與林，希望林能將他以前騎鐵馬服務鄉親的精神，傳承下去。

台中市議員擬參選人林義偉今天上午與前市議員廖述鎮一起開記者會，由廖述鎮宣布將擔任林義偉競選總部總幹事。廖述鎮更象徵性地將他以往擔任議員期間代步的鐵馬，贈與林義偉，代表將他的服務鐵馬精神交棒給林義偉，由林傳承下去，繼續服務潭雅神鄉親。

廖述鎮表示，他擔任四屆第五選區縣市議員，就有兩屆都是得票最高，上次選舉民調也是第一。上次選舉未獲連任，本來打算今年再投入選戰，但他觀察林義偉這位年輕人，投入基層服務超過10年，是一位有理想、有責任感且有熱忱服務，從服務鄉親以及擔任幕僚協助問政的表現，也能看出個人的專業。

廖述鎮說，幾經考量後，他決定不投入今年的市議員選舉，將退居幕後給予林全力協助，推薦給各位鄉親。他也會結合自己過去的經驗，與義偉的認真專業，為鄉親提供更全方位的服務，也為潭雅神注入更多的活力以及創意。

林義偉也說，潭雅神鄉親對於前市議員廖述鎮的服務一直給予很高的評價，熱情的他平常總騎著一台鐵馬勤走拜訪、服務民眾絕不懈怠。他能得到廖的支持與肯定，十分感謝，也會肩負起前輩對他的信任，將這股鐵馬精神繼續傳遞下去。