中國今年軍費 全國人大記者會首度未透露

2018-03-04 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大會議明天召開，而每年的會議召開前，中國的軍費預算數位一直是外界最為關心的話題之一，過去全國人大新聞發言人傅瑩總會在會前記者發佈會上披露些許訊息，不過，新任發言人張業遂今天並未透露，他並指「中國的國防投入水準都低於世界主要國家。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，中國的發展不會對任何國家構成威脅。」

張業遂指，根據國防需要和國民經濟發展水準調整國防預算規模是各國的普遍做法。近年來，中國適度加大國防投入，其中相當一部分是為了彌補過去投入的不足，主要用於更新武裝裝備、改善軍人的生活待遇和基層部隊訓練生活條件。

張業遂稱，無論從國防預算占國內生產總值、國家財政支出的比重看，還是從人均數額看，中國的國防投入水準都低於世界主要國家。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，中國的發展不會對任何國家構成威脅。

不過，根據《德國之聲》中文網報導，一年前的新聞發佈會上，傅瑩透露中國的國防預算首次達到一萬億元人民幣。這相當於美國軍費預算的1/4；而與1978年相比，中國的軍費早已翻了百倍。報導並稱，2018年的中國國防預算還會繼續增長。

就在今年2月28日，中國船舶重工集團對外透露，中國的首艘核動力航母可能在2025年入役。除核動力航母，外界分析人士認為，中國軍備升級，甚至將能夠獲得一些對西方的戰略優勢。《經濟學人》雜誌最近報導說，中國軍隊將能夠在兩年內打破美軍在隱形戰機領域的壟斷優勢地位。目前，中國的殲20已經擁有比美國F35更遠的航程，對亞太地區的美國海軍形成了潛在威脅。