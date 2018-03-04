反嗆周錫瑋 侯友宜：不是手拿國旗就是愛國

新北市副市長侯友宜今天早上出席三重區後備憲兵聯誼會新春團拜活動。（記者陳心瑜攝）

2018-03-04 12:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長黨內初選，將於5到7日受理登記，新北市副市長侯友宜受訪時表示，明天就會到黨部領表、登記，「既然要做就早點去做！」至於是否會看時辰，侯友宜則說不需要，把程序辦完就好。

侯友宜今天早上出席三重區後備憲兵聯誼會新春團拜活動，致詞時表示，後憲、軍警人員用生命守護國家，比拿不拿國旗更有意義「不是把國旗拿在手裡就叫愛國！」再次回擊對手周錫瑋將他參加黨慶時不拿國旗作文章一事。

由於周錫瑋多次喊話要求公開辯論，侯友宜每每以「尊重黨內機制」回應，那他個人是否有意願透過辯論讓選民檢驗？侯友宜則說，依照黨的機制，能和民眾說明清楚的，會盡量將理念、想法和政見跟民眾報告，接受檢驗。

而侯友宜的臉書昨天貼文「開開心心的，多好？」媒體詢問是否有人不滿？侯友宜則說，選舉本來就是把自己的信念、價值還有施政，向所有市民報告，本來就是件很歡喜的事情，選舉大家開開心心，至於其他人有不一樣的想法、觀念，都予以包容。

侯友宜2月28日宣布請假並辭職參選，由於3月6日才交接副市長職務，他還開玩笑糾正司儀「還不是『前』副市長」，直說幸好沒有口誤說成故副市長。