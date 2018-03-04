南投綠營主委改選 呈三強鼎立態勢

2018-03-04 12:39

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委改選在即，現任主委陳昭煜首度打破不連任的傳統及慣例，並在發給黨員的一封信中表示，「洪國浩選縣長，需要熟練的操盤手，他要做一個承擔的南投水牛，踏實的翻轉每一吋南投的民心，重心贏回南投…」，盼能獲黨員認同及支持。

民進黨幹部改選2年1次，率先登場的是由黨員直選的縣黨部主委，儘管受理領表及登記作業的時間，須與縣代表、執評委改選一併開會討論後才能訂定時程，但有意參選的人早已鴨子划水開始拜票、佈樁，甚至趁春節拜年機會拉攏黨員，目前除了縣議員陳昭煜打算尋求連任以外，縣議員陳翰立及黨部執委蘇昱誠2人，也表態角逐下屆主委寶座，呈現三強鼎立的態勢。

南投縣民進黨員目前有2600多人，從已故縣長林宗男擔任第1屆縣黨部主委，迄第15屆主委許阿甘為止，30年來，均無人尋求連任，如今第16屆主委陳昭煜將打破不連任的慣例，使得黨員之間也出現不同的聲音，有人甚至認為縣議員、鄉鎮市民代表等公職人員，不應身兼黨職，如此才能做好黨務工作，讓年底的五合一選舉有更好的成果展現。

不過，陳昭煜表示，本屆主委任期將在6月30日屆滿，迄11月24日五合一選舉日，不到120天，且自從草屯鎮長洪國浩獲徵召代表民進黨參選縣長後，他便竭盡心力輔選，並針對國民黨縣長林明溱施政問題一條一條抓出來討論，善盡監督職責，也累積為南投縣重新執政的能量，更何況，陣前換將是兵家大忌，希望黨員能支持他連任，進而同心協力贏回南投。

前南投縣黨部主委許阿甘、陳錦倫指出，南投縣長、立委都是藍軍，民進黨實在沒有分裂的本錢，希望有意角逐黨部主委的人，都能心平氣和坐下來好好談，以便在不傷和氣下順利完成改選。