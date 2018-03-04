雄中自衛隊出巡 91歲會長方振淵首度現身

228事件中，雄中自治會長方振淵（左）、自衛隊副隊長陳仁悲（右），相隔71年首度合體。（記者葛祐豪攝）

2018-03-04 11:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一位成功的91歲商人方振淵，沒想到曾在228事件中，擔任雄中自治會長，保護學生及民眾，但他從未向外界曝光這段往事，今天首度挺身而出，參加雄中自衛隊出巡。

紀念雄中自衛隊在228的英勇事蹟，高市議員蕭永達與高雄西區扶輪社、台北北門扶輪社，共同主辦「英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動，邀請雄中、雄女、雄工、雄商4校學生參與，希望讓現代年輕人知道當時的雄中學生、那份保衛校園的勇氣。

今年最特別的、是邀請到在228事件中、擔任雄中自治會長的方振淵參加，蕭永達說，從 2009 年推動雄中自衛隊出巡活動以來，一直以當年雄中自衛隊副隊長陳仁悲為主角，這次首度聯絡上陳仁悲的同學方振淵。

高齡91歲的方振淵，勤練國標舞10多年、健步如飛，看上去頂多70來歲。他透露，228事件時，大家聽聞國民黨軍隊從壽山下山，都很緊張，當時他負責保護逃到學校避難的學生、民眾安全，不分台灣、外省籍，外界熟知的雄中自衛隊，則負責武裝抗暴。

方振淵後來考上台大經濟系，也加入學生自治會，大三時因白色恐怖的匪諜案，陷入牢獄之災，被關了7年10個月才出獄。

他說，當時的政治犯像傳染病一樣，大家都不敢接近，他因此絕口不提個人在228的角色，專心往商界發展。

方振淵後來成立統一翻譯社，在台北商界十分活躍，也是台北北門扶輪社的創社會長，與前總統陳水扁同一扶輪社，連阿扁也不知道他是228時的雄中自治會長。

出席活動的高雄市副市長楊明州表示，228事件過後71年，仍被當年學生所堅持的理想與行動所深深感動，希望可以啟發現在的年輕學子，效法當年這群學生的精神。

相關影音