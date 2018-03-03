銅鑼灣書店將來台重生 中學者疾呼「勿信中共任何話」

銅鑼灣書店有限公司籌備處3日召開「銅鑼灣書店來台重生」記者會，香港銅鑼灣書店創辦人、前店長林榮基（右起）、政治大學國家發展研究所教授李酉潭、中華大學副教授曾建元出席說明緣起及背景，並表示將於台北西門町某地段擇址開店。（記者簡榮豐攝）

2018-03-03 18:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕主要販賣中國所列禁書的香港銅鑼灣書店，因遭中國打壓而關門。書店創辦人林榮基、台灣學者李酉潭、曾建元及中國籍的人權活動者徐沛召開記者會，宣布最快本月將於台北市西門町重開書店，並呼籲台、港共同捍衛言論自由；徐沛疾呼台灣人勿信中國共產黨任何話，因其邪惡已透過8000萬中國人命所證明。

香港銅鑼灣書店原以販售中國政府列為查禁的政治類書籍為主要業務，但自2015年起，創辦人林榮基、股東桂民海、李波及書店員工等人，陸續在中國、香港等地失蹤，最後才發現原來是被中國當局帶回，書店也因此關門。

林榮基、政治大學國家發展研究所教授李酉潭、中華大學副教授曾建元、中央研究院中國文哲研究所訪問學者徐沛召開記者會，宣布銅鑼灣書店最快本月於台北西門町重新開張，並將採轉型為股份有限公司，並透過眾籌平台「9900」募資。

林榮基說明，他原已退休，但經香港朋友建議、牽線，而答應要來台開店。他說，台灣是有自由民主的地方，但也有隱憂；他解釋，30年前即發現中國不斷打壓台灣，但台灣年輕人卻不關心中國，這對台灣未來很不明朗。

徐沛則說，她自六四事件後成為反共文人，這次因學術出版因素來台當訪問學者。她表示，中共是蘇聯在中國資助所建立的恐怖組織，她疾呼台灣人千萬不要相信共產黨說的任何話，中共的邪惡已透過8000萬中國人人命證明。

曾建元則說，先前去香港銅鑼灣書店，都能買到很多在台灣買不到的中國書籍，此書店是兩岸重要的圖書交換平台，書店被關門，象徵台灣研究兩岸或中國問題的重大損失，更象徵香港言論自由、一國兩制的淪喪。

曾建元說，近年台灣某些大型書店，因中國壓力讓袁紅冰等人著作無法上架，中國國家主席習近平，也因擔心銅鑼灣書店會出版評論習的書籍開始打壓，所幸台灣有許多生命力旺盛的獨立書店，繼續撐起台灣公民社會的空間。

李酉潭指出，香港原透過英國的法治來維護自由人權，但在中國共產黨專制統治、法治倒退下，難以回頭爭取民主。他說，專制國家的邏輯，就是想知道全世界在做什麼，卻不讓人知道其在做什麼，才因此有禁書的產生。

李酉潭強調，去年台灣自由評比高於美國、法國，而台灣的國家主權，就是為了捍衛自由民主與人權而存在，言論、出版自由很重要，希望透過銅鑼灣書店來台重生，讓台灣與香港人，一起捍衛華人世界的言論自由。

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