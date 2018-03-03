藍委反制陳師孟 推動監委「陳師孟條款」

2018-03-03 17:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕新任監委陳師孟甫上任便爭議不斷，除宣示上任第一案將瞄準2009年司法節慶祝大會上、暗諷前總統陳水扁的舞台劇外，陳先前受訪時也曾坦言，若擔任監委將查辦政治意涵案件、清理有黨國思緒的法官，遭批意識形態立場濃厚。為反制陳師孟，國民黨立委賴士葆已在立法院提案修正「監察法」，條文明定要求監委行使職權應「超越黨派、保持中立」，且「不得以任何形式影響法官獨立審判」。

陳師孟上任前便曾表示，就任後專打「辦綠不辦藍」的法官、檢察官，在立法院接受人事同意權審查時也曾表示，他認為前總統陳水扁涉及的龍潭案等4個定讞案件，都有程序上的不正義，照正常程序、正常法律見解來看，陳水扁沒有貪污；陳師孟在2月底就任時則說，將以2009年、司法官編導諷刺前總統陳水扁的舞台劇，作為監委生涯的第一個調查案件，以了解司法官是否有干預司法審判的公正性。

國民黨立委賴士葆表示，這項提案一方面呼應律師陳長文推動的「反妨害司法公正公投」；另一方面，則是為陳師孟「量身訂做」，因陳師孟從上任前，就揚言要查辦「辦綠不辦藍」的司法官，雖監委是合議制，最後對調查結果不會有太大影響，但恐造成寒蟬效應，已明確影響司法審判公正性。

現行監察法第二條規定，監察院以監察委員行使彈劾權、糾舉權及以各委員會提出糾正案，賴士葆提案增訂第二項，「監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立，並不得以任何形式影響法官依法律獨立審判」。

賴士葆在提案中表示，為揭示監委職權行使與司法獨立之分際，避免因監委職權不當行使，影響法官依法獨立審判及訴訟程序之進行，明定監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立，並不得以任何形式影響法官依法律獨立審判。