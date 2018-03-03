民進黨彰化縣初選完成 出線的是…

2018-03-03 17:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年底的彰化縣議員、鄉鎮市長選舉，民進黨彰化縣黨部今天（3日）完成黨內初選作業，有關彰化區、田中區縣議員各有1席婦女保障名額尚未確定提名人選，以及北斗區、原住民縣議員也各有1席未確定提名，縣黨部主委黃振彥說，考慮徵召！

黃振彥說，這次民調在鄉鎮市長部分，完成彰化市長、埔鹽鄉長、埤頭鄉長與北斗鎮長民調；在縣議員部分，完成彰化區、和美區、溪湖區與二林區的民調，今天公布最後一波和美區、二林區縣議員的民調。

縣議員未達應提名席次選區 採徵召

他說，彰化區、田中區、北斗區、原住民縣議員都未達黨內決議的提名席次，其中，彰化區、田中區必須再提名1席女性名額，北斗區、原住民縣議員也還有1席尚未提名。

黃振彥說，提名人選會根據中央黨部開會決定，同時參酌彰化縣選對會意見，來考慮徵召提名人選，願意接受徵召者除了需具備已入黨2年條件，同時也需向縣黨部辦理登記。

黃振彥說，員林區縣議員部分，黨內有5人登記，應提名4席，經協調同意不辦理初選民調，現任縣議員賴澤民、前縣議員江瑞演兒子江武飛、員林市民代表黃金堂、前員林鎮代張素芬，以及曾任縣長魏明谷秘書張欣倩等5人，都會投入選戰。

民進黨彰化縣黨部黨內初選民調結果，鄉鎮市長部分，彰化市由縣議員林世賢出線；埔鹽鄉由謝采芳出線，謝采芳的父親謝新呈是埔鹽鄉調解委員會主席；埤頭鄉由謝志能出線，謝志能的父親謝成家是前縣議員，妻子陳淑君是埤頭鄉代表；北斗鎮由北斗鎮民代表王東魚出線。

縣議員部分，彰化區由彰化市民代表莊陞漢、前縣議員林維浩、花壇鄉長李成濟、前彰化市民代表葉孟家、彰化市民代表楊富鈞出線；和美區由縣議員賴清美、縣議員尤瑞春、前伸港鄉大同村長王國忠出線；溪湖區由縣議員歐陽蓁珠、縣議員李清木、前埔心鄉代表張國閔出線；二林區由洪騰明是立委洪宗熠服務處主任洪騰明、民進黨彰化縣黨代表蔡金蓮出線。