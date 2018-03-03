蔡總統母親張金鳳病逝 享壽93歲

2018-03-03 16:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天發布新聞稿，蔡英文總統母親張金鳳女士，今天（3日）下午在子女家人的隨侍下於家中安詳辭世，享壽93歲。

民進黨新聞稿指出，考量蔡老夫人一生簡實低調，不願意麻煩他人，家屬決定秉承老人家心意，人生最後這段路，僅由兒女家人相伴，身後事宜一切從簡。治喪期間，除至親故舊致祭將另為安排外，不設靈堂供公開追思弔唁，不舉行公祭，並婉辭花籃輓聯奠儀。

民進黨指出，蔡老夫人後續喪葬事宜，將由蔡總統兄長安排。蔡總統並對各界關心，表達感謝。