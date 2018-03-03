全教總批評教師學術研究加給 未達調薪3％

2018-03-03 16:24

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院賴清德院長宣布軍公教調薪3％，2月6日公教調薪後的薪津陸續入帳，全國教師工會總聯合會今天開記者會抨擊，除了大學教授的學術研究加給達到10％外，其餘各級教師的學術研究加給均未達到3％，甚至副教授部分只有增加2.17％。全教總理事長張旭政表示，若以106學年度專任教師數推估，光是公立中小學教師17萬5千餘人，不足差額一年約為1億7千多萬元，此一金額對政府來說不算多，卻讓近20萬名教師感覺受歧視，對政府來說是得不償失。

張旭政表示，依教育部的回函，可以看出教育人員學術研究加給的調整問題重重，教育部在106年8月2日公布玉山計畫時，就已經表明其中一項是「教授學術研究加給提高10%」，而賴清德院長是在106年9月12日宣布軍公教調薪3％。如依時間順序，教授先有玉山計畫，再有調薪3％，學術研究加給應該比13％更高，但調增結果只有玉山計畫的10％，等於賴院長宣布的3％不見了。

此外，張旭政質疑，各級公務人員的專業加給在3％至3.05％之間，但公立中小學校長及教師學術研究加給之調整比率在2.49％至2.85％之間，公立大專校院教師學術研究加給，則除教授調整比率為10％以外，副教授、助理教授、講師之調整比率則在2.17％至2.5％之間。教育部的回函指稱這是「通案待遇調整」。倘若是通案調整，不是應該標準一致？為何公務人員都在3％以上，而教師都不到3％？到底「通案」的標準或公式是什麼？

張旭政表示，這次是近6年來首次調薪，3％幅度遠不如國家的經濟成長率，也比不上100年至106年底的物價漲幅7.87％。因此，3％的調薪只能算是給個安慰，但是這樣的「安慰」卻還要把教師學術研究加給打折扣，著實讓全體教師感覺很糟糕。全教總要求政府應把調薪「方案」說清楚、講明白；落實3％承諾，重新修正公立學校教師學術研究加給數額；公教待遇調整應有常態化機制，並且和相關公教組織進行協商。