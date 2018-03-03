辜嚴籲婦聯會資產全捐 雷倩：送至常委會討論

2018-03-03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天呼籲，婦聯會所有資產應全歸國庫。主委雷倩則透過臉書回應，現在婦聯會運作模式是常委會合議制，辜嚴倬雲的意見會盡快送常委會討論。

辜嚴倬雲昨天罕見透過影片發聲明，雷倩凌晨在臉書發文指出，第一時間，看到辜嚴倬雲身體健康、神清氣爽，有人紅了眼眶，許多和辜嚴倬雲朝夕相處數十年的同仁，都很想念她。

雷倩說，去年2月起，辜媽媽及常委們曾提出許多不同的捐款方案，最重要的是不希望籠統捐入國庫，而是能指定用途以符合婦聯會的宗旨。

雷倩回顧去年協商過程，雙方就金額與捐款對象多次修正，但政府對捐給軍人的部分一直不甚支持，9月中婦聯會提出捐款「貧病無依軍人及眷屬」新台幣30億元，未獲同意。經反覆力爭，政府才由不同意捐款，先加到12億元、再加到20億元，足見這個項目的政治敏感性。

雷倩說，辜嚴倬雲去年10月赴美，10月26日指定她開始代理後，辜家人又提出全捐給軍方照顧軍人軍眷的構想，婦聯會在去年12月初經常委會通過為備案，先由律師代表試探可行性，後由葉金鳳副主委代表常委會正式提出，試探的結果是，全捐可以，全捐給軍人不行，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。

雷倩說，最後竭力爭取下，最終除將公派董事降回三分之一、保留婦聯會的主導性，也將捐給榮民醫療作業基金部分加到50億元，其餘為長照服務發展基金200億、社會福利基金50億、家庭暴力及性侵害防治基金25億、毒品防治基金20億，都是指定用途的作業基金，而非籠統捐入國庫。

雷倩表示，在行政契約被否決、婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，再說這些為時已晚，婦聯會每天必須面對黨產會的調查、繁複的訴訟準備工作、以及財產凍結情況下艱難的會務運作，「但元宵節能看到健健康康的辜媽媽，還是令人十分高興」。