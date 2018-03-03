新北市府官員請辭替侯友宜輔選 周錫瑋酸：預料中的事

2018-03-03 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長侯友宜請辭參選後，市府團隊人馬跟進，原勞工局局長謝政達、市府顧問宋自強相繼請辭輔選。前台北縣長周錫瑋對此表示，這是預料中的事情，侯友宜過去仰賴行政資源選舉，現在的作為只不過是延續而已。

針對新北市府團隊人馬投入輔選工作，周錫瑋今天受訪表示，這是之前就有預料到的事情，過去侯友宜運用新北市政府的資源，其中包括市府一些局長以上的同仁幫忙。

周錫瑋說，過去這段時間侯友宜已經很不公平地運用政府行政資源，浪費人民納稅錢，現在這些作為也不過只是延續而已。