六都之中誰最該被踢出直轄市？台南「許市長」有話說

2018-03-03 11:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「六都之中誰最該被踢出直轄市？」網友暗諷點名台南市，看到這樣的批評，任內推動台南縣市合併升格的前台南市長許添財（現任商業發展研究院董事長）今天出國訪美前，掛心這件事，PO臉文半帶幽默說「在這個『網民』（Netizen）時代，這句話對力推大台南升格占『首功』的我這位『老市長』內心的衝擊真的很大」，並說明南市升格原因與重要性。

許添財「要誠摯地跟愛鄉愛土愛台灣的鄉親跟網友們」說的是，當時內政部主持的跨部會升格資格審查委員會，大台南是否升格，正反兩方激辯兩個鐘頭，最後還是兩案並呈行政院裁決？「原因是台灣未來的希望所寄與潛力無窮的南方願景」。

許添財表示，「台灣的京都」是他當時願意忍辱負重承擔地方議會強大反彈壓力，願意跟蘇煥智縣長舖天蓋地，到處奔走說服市民支持合併升格的原因，當時地方反對的最大理由是台南縣，尤其溪北會更被邊緣化，尤其由各鄉鎮民代表會代表聯合組成的自救會反對最為激烈。

許添財表示，後來他們極大部分都被說服，甚至成為後援會及好友，因為他向大家說清楚區域經濟學的原理，被邊緣化或反而轉型升級，完全是都市計劃開發經濟發展的策略與執行問題，行政上不合併升格，從「規模經濟」原理與台灣政治現實來看，大台南的整體命運會更沉淪與邊緣化，台灣文化也會更潰散與漠化。