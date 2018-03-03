果菜市場休市惹中央怨 柯P：會議紀錄大家都看過

台北市長柯文哲上午回應北市果菜市場連續休市，遭農委會批評一事。（記者黃建豪攝）

2018-03-03 11:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市果菜市場因春節過後及元宵分別連續休市3天，牽動市場菜價崩盤，引來農委會批評台北市政府做法後，身兼台北農產運銷公司的北市副市長陳景峻則反嗆農委會。面對中央、地方再度關係緊張，台北市長柯文哲今天上午則指，這（指休市）是一年前就決定的事，農委會就算沒有派人列席，但至少會議紀錄都看過。

做為大台北地區主要蔬果供應的台北市第一、第二果菜批發市場，由北市府委推台北農產運銷公司經營，農委會與北市府同樣持有22.76％股權，並有農糧署主秘翁震炘擔任公股代表董事。

面對農委會就果菜市場連續休市議題，單方面指責北市府。柯文哲上午也抱怨，昨天回去想一想，這種事情就是這樣，常常大家脊椎反射，先把責任推給別人，事實上這種東西都是一年前就決定的，是台北市政府召集台北農產運銷公司和農委會都看過，就算講說只是列席或根本沒有派人來，好歹會議紀錄大家也都看過，但事情發生就發生了。

柯文哲隨後說，市場元宵還是要放3天，他有問過，發現問題出在農產公司要放假，通常魚市、家禽市場要一起放，不太可能人家來採買可以買魚、買鴨，卻不能買菜，變成牽一髮動全身，但事情發生就發生，元宵先想辦法補救，至於明年怎麼處理，至少大家先一次經驗，但他認為，在大都會城市，批發市場很難放3天。

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