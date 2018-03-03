中惠台31條 學者：很多是空話

2018-03-03 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦日前公布吸引台灣人赴中工作、投資，並稱會給予台灣人和中國人同等待遇的31項「惠台措施」。台師大政研所教授范世平表示，這些措施大部份是空話。

台師大政研所教授范世平昨（2日）在臉書回應中國國台辦提出的31項「惠台措施」。范世平稱，中共在228當天提出惠台措施，「卻是要台灣人來反民進黨」。且國台辦提了31項措施，「結合了31個部委...國台辦要與30個部委磋商，而許多強勢部委是不一定理國台辦的」，范世平推測，這些措施應該是「（國台辦主任）張志軍3月下台前所提出的『畢業禮物』」。

范世平說，31項措施「很多也是硬湊的」，並稱「鼓勵台灣同胞和相關社團參與大陸扶貧、支教、公益、社區建設等基層工作」一條，是要台灣人「奉獻」，這能「算是利多嗎？」而「支持鼓勵兩岸教育文化科研機構開展中國文化、歷史、民族等領域研究和成果應用」一條，范問道「難道過去是禁止的嗎？」

范世平批評，31項很多都是「空話」，其中稱台商「可公平參與政府採購」和「公用工程等基礎設施建設」，那為何不「指定幾項巨大工程直接給台商承攬？否則台商去投標只是陪榜？」而關於開放台灣藝人在中國節目中比例的規定，范世平說「我倒想看看每天高喊統一的劉樂妍，上不上得了春晚」。

在放寬圖書進口方面，措施中稱會「對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程」，范世平則回應「呵呵，建議大紀元時報去試試」。范另批評，開放證照考試，也「不保證就業」，有能力的台灣人，「只要中國的老闆夠力，沒證照也能工作」，甚至中國的大學生「比台灣學生更難找工作，競爭更激烈，看得到的餡餅，不一定吃得到」。

范世平最後舉出，中國過去也辦過號稱「一天燒一個億」的「平潭實驗區」，當時有人說台灣企業會跑光，結果卻是「造就了「龔十億」（國台辦副主任龔清概貪了10億）」。范世平問，這次的31項措施，「還有誰發財？」