蘇煥智參選瓜分10％選票？ 柯P：市場決定一切

2018-03-03 11:23

〔記者黃建豪／台北報導〕前台南縣長蘇煥智今天上午宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參與今年台北市長選戰。面對競爭者持續增加，台北市長柯文哲上午強調「市場決定一切」，總不能「產品（指柯市府）」不好卻每天想著把對方幹掉。至於「產品」有沒有弄好，柯也稱，他覺得這個產品已越來越好。

柯文哲上午出席萬華區新和國小校舍改建開工動土典禮，有意爭搶台北市長寶座的國民黨市議員鍾小平也一同出席，還在合照時緊貼於柯文哲身旁，並趁機向柯下戰帖，叫戰「一日雙塔」。

柯文哲事後受訪稱，這至少表示他們還有價值，「人家願意跟你站在一起，總比不想靠在你旁邊好多了。」柯也說， 一日雙塔還滿難的，不要以為真的可以一次騎520公里，那個至少要花4個月訓練。

媒體追問蘇煥智脫黨參選，且外傳民進黨評估，若蘇參選將瓜分柯10％至15％票源一事。柯文哲表示，蘇參選是不意外，脫黨倒覺得比較奇怪，這他就不曉得，反正每天做好自己該做的事，最好的選舉就是不用準備選舉，最好的評估就是不用評估，他已經想通，這是最簡單的方法。

另對於民進黨可能選擇與其他柯文哲以外的無黨籍參選者結盟。柯文哲回應，每個政黨都有他的打算，都一直在想突破的方法，所以要以不變應萬變。

面對民調大幅領先，卻持續有競爭者出現。柯文哲也強調，本來就會這樣，市場決定一切，要先自己把產品弄好。

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