前台南縣長蘇煥智退黨 宣布參選台北市長

2018-03-03 10:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前台南縣長蘇煥智今天宣布，退出了已經參加27年的民進黨參選台北市長。蘇煥智說，離開民進黨，但沒有離開台灣民主運動，而是推動台灣民主深化，離開民進黨大家還是朋友，在照顧台灣弱勢者道路上，大家永遠是同志。

被問到退黨參選，是否會擔心國民黨得利？蘇煥智說，台北市民意狀況，中間游離比例大幅擴增，大家對藍綠都不滿意，停留在過去藍綠思考比較停滯，應該要開創新格局。

蘇煥智也舉鄧小平的中央地方分灶吃飯、德國分稅制度以及鴻海在美國獲得減稅的案例指出，台灣應該要採取中央、地方分稅制度，這樣地方才有動力招商、拚經濟。不然，像他以前擔任台南縣長時努力招商，最後稅都被中央拿走。他認為過去中央集權這樣的統治，一定要徹底改變。

被問到有許多第三勢力小黨也對藍綠不滿，是否會跟這些小黨合作？蘇煥智說，會提出比較大的中央地方新夥伴關係，地方要有更多權力和稅，我們也要推取消統籌分配款，小黨、民進黨的朋友如果願意推，可以一起合作。

他認為兩岸應該可以從「兄弟之邦」簡化為「兄弟關係」，自古以來兄弟分家是正常現象。

蘇煥智也批評馬英九、蔡英文兩位前、現總統，他說，馬政府搞了六都，把百分之七十人口都弄在六都，結果造成一國兩制，這是沒辦法讓整個社會感到滿意。蔡英文總統上任後，對應整個少子化、高齡化、大量貧窮和經濟問題，沒有有效對策，應該要減少不必要的干預和限制，提出完整的社會福利。

蘇也強調，小英政府在社會福利政策部分，跟他的「弱勢優先」、「建立台灣社會安全網」理念，有相當距離，也跟民進黨創黨推動的「弱勢優先」、「建立社會福利國家體系」有所距離。「經過一年九個月觀察，我承認民進黨跟我政治理念有距離。」

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