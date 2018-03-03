中共31惠台措施「真的很有利？」 人渣文本這麼酸...

2018-03-03 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦日前公布31項橫跨企業、影視、社團的「惠台措施」，給予台灣人和中國人同等待遇，以吸引台灣人赴中工作、投資。筆名人渣文本的輔大哲學系助理教授周偉航在臉書上評論，此「惠台措施」最多只能「吸到在台灣沒有競爭力的人」。

輔大哲學系助理教授周偉航昨（2）在臉書發文，評論日前中國國台辦公布的31項「惠台措施」。周偉航說，雖然他認為惠台措施是統戰的一部份，但是「搞到最後就是社會福利之類的東西」。

周偉航指出，真正有競爭力，也有意願去中國發展的台灣產業或個人，「早就過去了，甚至早就回來了」，而這31條能多吸到的，「我認為是在台灣已經沒有競爭力的人」。

周偉航舉例，即使演藝媒體圈認為惠台措施很有利，也是因為「他們在台灣已經混不下去了啊，拍什麼做什麼都不賣，整個產業都死了」。

而真正有賺的實況主和Youtuber，「有誰覺得需要離開台灣這個『舒適圈』的？」至於去中國拍戲，周偉航說，「中國自己拍的戲都播不出來了，哪還輪得到你？」，並稱中國的做法「就是讓一些台灣人能弄個新的名目搞錢，再把一票高薪老人多養幾年幾個月罷了！」

周偉航也稱，之前評論台灣的觀光業時，就已經問過「台灣人真的應該仔細想想，中國人為什麼要買你做的垃圾？」所以中國提出的31條「就是社會福利嘛！」周偉航另補充，中國並不是言論自由的國家，「要去中國，就玩得開心一點吧，不要隨便亂講話啊。聽說今天知乎被抄家了」。

陸委會則表示，此31條「惠台措施」沒有具體實施細節，恐是心理戰與文宣戰。