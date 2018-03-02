軍人年改未與退除役官兵溝通？ 政院年金辦駁斥

2018-03-02 19:18

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨立委質疑政府推動軍人年改未與退除役官兵團體進行溝通。行政院年金改革辦公室今晚駁斥說，總統府年金改革委員會在軍人年改政策研議過程中都積極與現役、退役人員溝通，並於年改官網上即時澄清資訊。去年11月14日國防部公布軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會與退役人員再進行地毯式的溝通，計有13萬4634人次參與，可見溝通密度之高，已善盡多方對話與資訊公開的責任。

政院年金辦公室今晚發布新聞稿表示，為擴大說明宣導及諮詢各方意見，國防部及退輔會分別針對現役及退役人員，持續辦理巡迴座談。

政院說明在與現役人員溝通方面，國防部自106年11月14日至12月8日辦理北、中、南、東部、金門、馬祖及澎湖地區等7場座談會，計3220名各階志願役官兵代表人與會；另各軍種司令部對所屬單位辦理說明會逐級宣導，計13萬4527人參與。

至於退役人員，年金辦公室指出，退輔會自105年6月8日至106年11月30日於19縣市計辦理38場座談會，與2753名退役軍人、415名社團代表溝通，各榮民服務處辦理534場分區座談，計有1萬7309人參加。另於105年8月22日至11月22日及106年7月7日至11月24日，退輔會主委拜訪各軍種退役上、中、少將以及各階校級、士官級代表計3948人，另拜訪50個全國性退役軍人社團。部分立委及團體指責政府進行年金改革未充分溝通一事，實屬誤解，特予澄清。