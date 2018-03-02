他在火車站舉了5年獨立旗遭制止 議員聲援：有罪嗎？

2018-03-02 18:56

〔記者蔡文居／台南報導〕「台灣獨立台南大旗隊」負責人王溪河長期在台南火車站前舉「台灣獨立大旗」，日前遭人檢舉，台南市府工務局派人到場處理，要求收旗，過程中被質疑態度不佳。王溪河今天（2日）出面控訴說，「我一個老人舉旗，又沒妨礙到別人」，工務局人員態度不佳，令人無法苟同。

台南市議員李文正、市議員參選人李啟維今天召開記者會，質疑「在車站舉旗子有罪嗎？」李文正說，民主時代，一個人在公共空間舉大旗，並非集會，這是言論自由，也是憲法所保障。這在民主自由社會裡，是再也平常不過的的事了，希望以後不要再發生這種爭議。

李啟維說，只要不要影響行人，任何聲音都該被尊重，何況台灣是一個民主自由的社會，也是主權獨立的國家，這是主流民意，市府也沒必要管制。

今年71歲的王溪河，近10餘年積極投入社會運動，他在台南火車站前舉「台灣獨立」大旗、「無罪釋放阿扁」大旗迄今約有5年，過去有多人一起參與舉大旗，不過，其他成員年紀已大，陸續退出，現在只剩他1人，固定於週六、日到車站舉旗。

王溪河說，今年2月4日，工務局就有派人來要求收旗，但均未出示證件，不過，對方口氣並無不佳。上週六（2月24日），一名自稱工務局的人也來要求收旗，但態度不佳，甚至一度作勢要打人。他一個老人舉旗，又沒妨礙到別人，這種態度，令人無法苟同！

處理態度不佳 工務局科長道歉

工務局科長鍾南豪解釋說，因為有人向市府檢舉，他才到場處理，對於訴求主張，他都尊重。如果不去處理，又被質疑失職。他們站在兩方之間，常常裡外不是人。當天因為是週末休假過去，心情也不好，在情緒上擦槍走火，而造成有所誤會，在此跟王先生表示歉意，並強調會尊重各方聲音。