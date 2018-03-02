獨派潑漆、撕國旗 泛藍踢館怒嗆：把身分證撕掉

2018-03-02 16:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕獨派社團日前朝蔣介石靈柩潑紅漆、撕毀中華民國國旗。國民黨青年軍及大陳島同鄉會成員，今赴自由台灣黨黨部所在大樓「下戰帖」，一度與警方推擠，怒嗆「有種下來說」、「不認同國家就把身分證撕掉」，並痛批政府無作為。

自由台灣黨、蠻番島嶼社在2月28日當天，突襲式地前往前總統蔣介石位於慈湖的陵寢，朝蔣靈柩潑漆，並在隨後的記者會上撕毀中華民國國旗，也與踢館的統媒記者發生口角衝突，後續引發多個泛藍團體之不滿。

國民黨青年軍及大陳島鄉情文化促進會為首的同鄉會團體，下午陸續前往自由台灣黨位於台北市青島東路紡織大樓的黨部外，揚言要「下戰帖」，警方也不敢大意，以近百警力在大樓鐵門內外築起人牆，但雙方仍數度爆發推擠衝突。

國民黨青年部主任翁紹輝表示，獨派撕毀國旗是「刑法」現行犯，政府卻無作為，還出動這麼多警察保護。他強調，兩蔣等歷史不能以偏概全作定論，若不認同國家，就應把中華民國身分證撕掉、交出中華民國的護照及新台幣。

國民黨全國青工總會秘書長陳茂嘉質疑，獨派團體為何要用71年前的事欺騙台灣老百姓，怎不說說80多年前日本人如何殺台灣人。他提醒潑漆者「在路上走路小心跌倒」，因為不只他們，「有太多人想對你們怎樣了！」

  • 自由台灣黨成員日前至大溪區慈湖陵寢以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈柩。大陳島鄉親文化促進會2日至自由台灣黨黨部外抗議，要求潑漆者出來面對，過程中與警方爆推擠衝突。（記者羅沛德攝）

    自由台灣黨成員日前至大溪區慈湖陵寢以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈柩。大陳島鄉親文化促進會2日至自由台灣黨黨部外抗議，要求潑漆者出來面對，過程中與警方爆推擠衝突。（記者羅沛德攝）

  • 國民黨青年部等泛藍團體，前往自由台灣黨黨部所在的紡織大樓樓下，不斷嗆聲並下戰帖要求「下來談」。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨青年部等泛藍團體，前往自由台灣黨黨部所在的紡織大樓樓下，不斷嗆聲並下戰帖要求「下來談」。（記者鄭鴻達攝）

相關關鍵字： 慈湖陵寢 潑漆