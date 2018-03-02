獨派潑漆、撕國旗 泛藍踢館怒嗆：把身分證撕掉

2018-03-02 16:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕獨派社團日前朝蔣介石靈柩潑紅漆、撕毀中華民國國旗。國民黨青年軍及大陳島同鄉會成員，今赴自由台灣黨黨部所在大樓「下戰帖」，一度與警方推擠，怒嗆「有種下來說」、「不認同國家就把身分證撕掉」，並痛批政府無作為。

自由台灣黨、蠻番島嶼社在2月28日當天，突襲式地前往前總統蔣介石位於慈湖的陵寢，朝蔣靈柩潑漆，並在隨後的記者會上撕毀中華民國國旗，也與踢館的統媒記者發生口角衝突，後續引發多個泛藍團體之不滿。

國民黨青年軍及大陳島鄉情文化促進會為首的同鄉會團體，下午陸續前往自由台灣黨位於台北市青島東路紡織大樓的黨部外，揚言要「下戰帖」，警方也不敢大意，以近百警力在大樓鐵門內外築起人牆，但雙方仍數度爆發推擠衝突。

國民黨青年部主任翁紹輝表示，獨派撕毀國旗是「刑法」現行犯，政府卻無作為，還出動這麼多警察保護。他強調，兩蔣等歷史不能以偏概全作定論，若不認同國家，就應把中華民國身分證撕掉、交出中華民國的護照及新台幣。

國民黨全國青工總會秘書長陳茂嘉質疑，獨派團體為何要用71年前的事欺騙台灣老百姓，怎不說說80多年前日本人如何殺台灣人。他提醒潑漆者「在路上走路小心跌倒」，因為不只他們，「有太多人想對你們怎樣了！」