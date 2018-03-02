新北市府人事微調 勞工局長謝政達請辭 由許秀能升任

2018-03-02 16:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜請辭參選新北市長，隨著侯友宜的去職，新北市政府人事也跟著微幅調動，副市長一職將由原市府財政局局長呂衛青升任，財政局長則由副局長黃細清升任；此外，勞工局長謝政達請辭，遺缺將由副局長許秀能升任。

另外，新北大眾捷運股份有限公司董事會通過，由前交通部長陳建宇擔任董事長、前新北市交通局主任秘書吳國濟擔任總經理。陳建宇曾任交通部長、交通部政務次長、常務次長、國道高速公路局局長；吳國濟曾任新北市政府交通局主秘、行政院政務委員辦公室專門委員。