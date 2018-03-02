南市府簡訊相挺黃偉哲？ 黃陣營：手機程式顯示不同

2018-03-02 14:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選進入倒數階段，許多民眾竟於昨日收到一封台南市政府推薦立委黃偉哲的簡訊，儘管市議員呂維胤澄清由他發出，仍然引發喧然大波，而黃偉哲陣營也表示應用程式和改名都可能導致顯示不同抬頭。

許多民眾於昨日下午及晚上收到一封署名台南市政府的簡訊，內容為「團結正義的力量守護台南，陳菊市長推薦黃偉哲」，並附上影片連結。此封簡訊讓其他陣營支持者氣得到各參選人服務處投訴。

事隔一夜，呂維胤出面澄清，簡訊由他發出，發送對象的資料庫，是行政院長賴清德從立委到市長時持續建立，他長期擔任幕僚，也是這套簡訊系統的管理人，當然可以使用，只是不清楚為何會出現「台南市政府」的抬頭，他收到的簡訊僅有電話號碼而已。市府也澄清絕對堅持行政中立的立場，也再次呼籲所有候選人秉持理性公平公正的態度參與市長選舉。

對此，黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，他們非常自律，也確實拜託議員及支持者幫忙廣為發送影片連結，只是用什麼方式都予以尊重，例如臉書貼文、LINE分享或簡訊發送，標準上很難約束對方用何種抬頭和方式宣傳，對於今日的簡訊風波，他收到的抬頭也只有一串號碼，既然連發送者都不清楚，身為接收者也無法解釋，而且並非所有人都顯示相同抬頭，因此可能是部分手機安裝應用程式，或個人將此號碼更改名稱所致。