KMT機密報告 國民黨青運工作透過救國團展開

2018-03-02 13:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查中國青年救國團是否為國民黨的附隨組織，近期發現一份被國民黨列為「機密」的黨務報告，內容記載國民黨的青運工作，乃透過救國團的一切活動而展開；對此，民進黨立委強調，救國團為國民黨的附隨組織，這是百分之百無庸置疑！

根據1963年11月，由國民黨中委會秘書處印製，列為「機密」的「中國國民黨第九次全國代表大會中央委員會黨務工作報告」顯示，國民黨藉由蔣經國一手成立的救國團，進行8項為黨服務的青運工作。

報告指出，「本黨青運工作，主要的是透過青年反共救國團的一切活動而展開，由於救國團的工作日益開展，一切活動均能適應青年的要求，切合時代的需要，無論青年組訓、青年活動及青年福利...都獲致相當的成就」。

救國團肩負黨賦予的8大項重要任務，包含「革新青年愛國組織、輔導召開全國青年代表會議、輔導舉辦青年活動、輔導推展青年文藝活動、提倡青年體育活動、推行學校軍訓教育、輔導青年投考軍校、加強國際青年聯繫、鼓勵青年生產服務、輔導問題青少年工作」。

黨產會委員表示，國民黨為使青運工作深入， 1958年11月起，將救國團的組織改成輔導性的委員會制，並在各地建立65個青年育樂中心，對在校學生及社會青年收攏，1961年更展開初中團務工作，在各初、高中設置400多個團務委員會，及八百多個學生社團，高達十萬青年參與過救國團活動。

在反共愛國教育方面，為加強海內外青年的反共團結，與對革命領導中心的擁戴，國民黨輔導救國團召開「全國青年代表會議」，確立青年中心思想、基本信念；青年文藝活動方面，則成立幼獅國樂社、大專學生合唱團及文藝營。

據黨務報告顯示，學校軍訓教育自1953年輔導救國團開始實施後，漸次普及全國26所大專院校及全省251所高級中學，且已與初中童軍教育及預備軍官教育互相銜接；此外，救國團及教官也在各級學校辦理軍校招生。

民進黨立委賴瑞隆表示，越來越多史料出土，證明救國團負責國民黨的青運工作，並接受黨指揮及領導，在黨國體制下，不斷獲取來自國家及國民黨的奶水資源，至今累積55億元資產，救國團應盡速將資產歸還給國家，內部組織更要民主轉型。