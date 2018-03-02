軍人年改 國防部長：希望維持38990元樓地板

國防部長嚴德發。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-02 12:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對軍人年改爭議，新上任的退輔會主委邱國正與國防部副部長沈一鳴，1日至中華民國退伍軍人協會，拜會理事長高仲源及副理事長吳其樑。對於軍人年金樓地板38990元的底線問題，國防部長嚴德發今日表示，希望能夠維護38990元的樓地板，因為這是少尉一級最低的薪水。

嚴德發指出，昨天國防部與退輔會拜會中華民國退伍軍人協會，是表達善意，絕對會維護他們的權益跟福利，然後也聽聽看他們的聲音。

媒體問到，總統有打電話給他特別叮嚀嗎？嚴德發說，總統希望表達政府一定會盡全力，盡最大的力量維護現役或退伍軍人的權益跟福利。

邱國正被媒體堵訪時則說，他昨天跟退協幾位老同袍碰面以後，「我們沒預設立場，也沒有要丟出一個數字，先保持接觸，沒有結論。」

邱國正重申，昨天會面沒有提到數據問題，現在錢的問題是另外一回事，要如何平息對他們來說心裡面有點覺得不公，大家也可以感應到，一股腦的認為軍人如何如何，這個他們當然沒辦法接受。

年金改革委員會副召集人林萬億在立法院受訪表示，已經開始在安排新的溝通，下周會再進行。

至於軍改38990元樓地板的部分，是否會有任何更動？林則說，沒有這樣的資訊與規畫，還是會依照前一個禮拜提出來的版本進行溝通，會用更多證據來說明，這個是有它一定的道理，「沒有這樣的規劃」。

談到起支俸率，林萬億說，起支俸率的確大家有不同看法，但起支俸率是仿照美軍的制度，所以其實是必須要系統性思考，很難更動其中的細節。

對於反年改團體覺得沒有溝通？林萬億指出，跟反年改團體的溝通，主要是由國防部跟退輔會負責，退輔會公告版本後，分別跟不同的反年改團體，進行過非常多次的分別溝通，國防部也對現役、退除役也有進行溝通，那些會議記錄都有拿到他們溝通的結果，當然都有不同的看法。

有民進黨立委認為38990元還是太高，認為改革幅度不夠，林萬億說，有一些委員的確提出這樣的想法，我們會盡量用證據說明、說服，這個數字有一定道理。