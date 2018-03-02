南市府被疑為黃偉哲簡訊拉票 挺黃議員：我發的

李俊毅陣營指控市政府竟然公開幫對手發送拉票簡訊。（李俊毅總部提供／記者吳俊鋒翻攝）

2018-03-02 12:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長初選殺到見骨，今天再爆助選風波，爭取提名的前立委李俊毅，公開質疑有支持者收到對手立委黃偉哲陣營的拉票簡訊，上網查詢後，竟然發送號碼竟與市政府有關，涉嫌公器私用，要求講清楚、說明白，否則不排除抗爭。

對此，黃偉哲陣營由市議員呂維胤出面澄清，拉票簡訊是他所發出，接收對象是閣揆賴清德任職立委、市長期間的朋友、支持者，以及服務案件的當事人等，電信費用是個人買單，有收據可證明，希望不實指控儘速停止。

市政府新聞處也聲明，強調從未發出此簡訊，更沒有為特定候選人拉票，政治中立，也呼籲各陣營理性參與初選，切勿混淆視聽。

李俊毅今天出示支持者收到的簡訊照片與截圖，指控市政府為特定陣營拉票，內容是高雄市長陳菊推薦黃偉哲的影片連結，公私不分。

李俊毅說，支持者透過網路軟體查詢後，簡訊發送號碼竟然來自台南市政府，直罵「太離譜了」，這場初選連公部門也介入，匪夷所思。

李俊毅要求市政府說清楚，為何會代傳拉票簡訊，另外，若是號碼遭到盜用，黃偉哲陣營也對此該回應，否則他無法接受這場不公平的初選。

呂維胤則強調，發送對象的資料庫，是從賴清德立委到市長時，持續建立的，他長期擔任幕僚，也是這套簡訊系統的管理人，當然可以使用，但特別請電信業者將這筆費用獨立出來，已經買單，有付款收據可以證明，絕無公器私用。