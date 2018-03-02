逼中油桃煉廠遷廠 桃市擬透過都計手段讓它先關廠

中油條煉廠遷廠提案，是由議員所提的專案報告。（記者謝武雄攝）

2018-03-02 12:23

［記者謝武雄／桃園報導］中油桃園煉油廠於1月29日發生爆炸案，地方上紛紛要求中油履行經濟部2003年簽署的10年遷廠協議，對此，都市發展局長盧維屏今天在議會專案報告時表示，要求桃煉廠先建後拆已經不符實際，未來會要求先關後拆，透過都市計畫手段來變更地目，屆時場地不合法就無法經營，而必須關廠。

盧維屏說，煉油廠屬於危險行業，必須設置在特種工業用地，目前市府正在進行都市計畫，將桃煉廠所在的特種工業用地變更為甲種或乙種工業用地，變更完成後，桃煉廠會變成不合法，考量桃煉廠設置時地目的確是特種工業用地，未來會要求桃煉廠限時遷廠；環保局長沈志修說，鑒於桃煉廠遷廠前還在營業，除要求桃煉廠排放連線，這幾年來也要求排放減量，平均減量達五成以上；地方稅務局長林延文也說，已經在研議提高中油房屋稅、地價稅。

議員林政賢認為要求中油先建後拆將遙遙無期，市府應該利用都市計畫手段，讓中油限期遷廠，否則桃煉廠場地將來會不合法；議員黃敬平也建議，利用各種手段給中油壓力，讓中油重視遷廠問題。

議員謝彰文表示，經濟部長林義夫於2003年簽訂桃煉廠10年遷廠協議，至今已經15年，市府的立場要強硬，否則未來又會不了了之；議員黃婉如也認為中油總經理允諾3個月內提出遷廠的可行性評估，市府應該持續追蹤；議員范綱祥也認為桃煉廠人力不足，輕忽工廠才是發生爆炸主因，遷廠前如何確保工安才是重點。

議員詹江村說，中油在高雄的煉油廠都已經搬遷，桃園沒有理由不搬；陳志謀也認為中油是公司型態，要透過各種手段，對桃煉廠展開稽查；議員林俐玲說，爆炸案後，周邊的民眾都說不要回饋金，只要遷廠；議員邱素芬說，希望桃煉廠遷廠玩真的，否則周邊的住戶會埋鍋造飯、長期抗爭。