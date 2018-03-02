改善空污 賴揆：今年起一萬輛公車逐步換成電動車

為改善空污，賴揆表示，將把一萬輛公車逐步換成電動車。（資料照）

2018-03-02 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動改善台灣中南部等空污問題，閣揆賴清德今天在赴立法院的口頭施政報告表示，政府將自今年起，提供優惠貸款鼓勵業者將8萬輛一、二期老舊柴油大貨車汰換為符合最新的環保排放標準的車輛，同時也要將現有1萬輛公車逐步全面更換為電動車。

行政院已將「空氣污染防制法」的修法列為立院新會期優先法案，賴揆說，為加強燃料及有害污染物的管制、擴大污染源納管範圍及加強交通工具等之排放管制，行政院已在去年12月將「空氣污染防制法」修正草案送請立院審議，「敬請貴院鼎力支持，儘速完成修法，以建構更完整的空氣品質管理機制，維護國人健康」。

賴揆指出，為降低空氣污染對國民健康的危害，行政院已核定「空氣污染防制行動方案」，明確訂定2019年空污紅害日減半、2030年公務車輛及公車全面電動化、2035年全面禁售燃油機車及2040年全面禁售燃油汽車等目標。

他表示，為達到上開目標，政府針對細懸浮微粒等污染源的管控，提出更具體的行動方案，包括要求國營事業達到最嚴標準的超低排放、強化港區空污防制、加速老舊車輛汰換、加強餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理等措施。

賴清德指出，濁水溪揚塵是長年來的老問題，不但影響空氣品質，也對於當地民眾生活造成困擾與不便。他日前率同相關部會首長前往實地暸解，未來除將從「水利」、「造林」、「防災應變」三個面向，由中央部會、地方政府、民意代表、在地居民等共同組成整治平臺共同討論外，也已依區段特性，設定目標，分段採取各種不同的工法或作法，以逐步解決濁水溪揚塵問題，還給民眾一個良好的生活環境。