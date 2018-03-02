國民黨新北市議員提名 初選作業將開跑

2018-03-02 12:13

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今天公告107年新北市長選舉候選人提名登記有關事項，主委李乾龍表示，市議員初選作業預計9日公告，將分兩梯次領表登記。

李乾龍說，國民黨目前掌握新北市議會66席中的27席，下一屆預計提名36席，約有7至9席的新人空間，力拚議會實質過半。

議員初選作業預計9日公告作業時程，分兩梯次領表登記，較無爭議的選區安排在第1梯次3月13、14日領表；第2梯次為3月26、27日，兩梯次分別希望在4月30日、5月14日前完成提名。

黨部初步規劃提名人數：

第1選區（淡水、八里、三芝及石門）應選4席，擬提名2席；

第2選區（新莊、泰山、五股及林口）應選11席，擬提6席；

第3選區（三重、蘆洲）應選9席，擬提4席；

第4選區（板橋）應選9席，擬提5席；

第5選區（中和）應選6席，擬提3席；

第6選區（永和）應選3席，擬提2席；

第7選區（土城、樹林、三峽鶯歌）應選10席，擬提5席；

第8選區（新店、石碇、烏來、深坑及坪林）應選5席，擬提3席；

第9選區（瑞芳、平溪、雙溪及貢寮）應選1席，擬提1席；

第10選區（汐止、萬里及金山）應選4席，擬提2席；

第11選區（平地原住民）應選3席，擬提2至3席；

第12選區（山地原住民）應選1席，擬提1席。