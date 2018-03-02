年底大選將再與綠營合作？ 柯：該合作還是合作

台北市長柯文哲2日出席舞蝶共融遊戲場啟用典禮，並體驗遊戲場設施。（記者羅沛德攝）

2018-03-02 11:55

〔記者蕭婷方／台北報導〕隨著二〇一八地方選舉的接近，民進黨在台北市一戰與市長柯文哲的競合關係，牽動整體選情。北市長柯文哲今早出席活動時，有四民進黨議員同台，外界詢問是否年底選舉合作有譜？柯文哲：該合作還是要合作。

由於台北市長柯文哲日前穿古裝幫市議員林世宗站台引發綠營基層反彈，數月以來也頻傳綠營議員與柯同台也會承受相當大的壓力，連日來北市長出席活動均未有綠營議員、里長到場力挺。

不過，昨北市工務局舉辦「共融式遊戲場開幕記者會」北市柯文哲出席活動，現場議員李慶鋒、王閔生、顏若芳及黃向羣仍到場參與。

媒體詢問柯此舉是否踏出「合作第一步」？柯曖昧笑答，該合作還是會合作，今天也有國民黨議員到場，藍綠兩邊都有朋友，自然就好。

由於柯近期也未綠營議員顏聖冠錄製拜票錄音，媒體詢問柯年底是否願再成綠營議員拉抬選情、「母雞帶小雞」？柯說，我這個人很好拜託，人家拜託我都說好阿。

對此，現場李慶鋒則回應，市政議題選舉與議員站在一起沒有問題，選舉才會多加考量。黃向羣則強調，問政一向就事論事，好的政策就會多加支持，身為選區議員不來就是愧對選民。

針對選區內綠營支持者的壓力，王閔生坦言地方壓力一訂有，不過北市做得不錯的就要鼓勵；顏也說，「跟市長同台一定會有基層壓力」，不過共融是遊具讓身障小朋友可以走出來，是正向的，「我是為小朋友而來」。

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