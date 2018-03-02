中市議員預估增加2席 東、南區可望再加1席

2018-03-02 10:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市人口持續成長，預估今年市議員選舉區域及山地原住民將各增1席，應選名額共計65席。依議員平均服務人口數計算，區域新增席次可望落在第11選區（東區、南區）。不過確定選舉區劃分及應選名額，仍待中央選舉委員會公告。

台中市選委會今天表示，依據中央選舉委員會106年9月18日公告台中市議會第3屆議員選舉區劃分情形，區域議員選舉區（第1~14選舉區）及平地原住民議員選舉區（第15選舉區）的劃分，維持與第2屆議員選舉區相同。

由於台中市人口持續成長，已躍升為台灣第二大城，台中市第3屆議員選舉區域議員、山地原住民議員將各增加1席；而基於地理環境、人口分布及促進族群均衡發展等考量，將全市劃分為2個山地原住民選舉區，即北台中及南台中。

台中市第3屆議員應選名額共計65席（區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席），但最後仍以107年5月底人口數為計算基準，確定選舉區劃分及應選名額，由中央選舉委員會發布選舉公告。

據指出，依人口數計算，台中市目前約4.4萬人產生1席區域議員，每位議員平均的服務人口數，以第11選區（東區、南區）的餘數最多，第2選區（清水、梧棲、沙鹿）次之，第9選區（北區）排第三。

台中市選委會也提醒，107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等9種地方公職人員選舉，訂於107年11月24日同日舉行投票，屆時請市民攜帶國民身分證及印章踴躍前往投票。