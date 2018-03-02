台灣旅行法過關 美國務院：台灣政策沒有改變

美國參院28日無異議通過台灣旅行法，只待美國總統川普簽署即可實施，但如何執行的裁量權仍在行政部門。（彭博）

2018-03-02 04:52

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕美國參院28日無異議通過台灣旅行法，美國國務院東亞局發言人凱維（Michael Cavey）今天表示，美國憲法設立是讓行政部門與國會成為獨立且分離的政府部門，雙方在制定美國外交政策上都有重要角色，但沒有任何一方可以控制或替另一方發言。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力項目主任葛萊儀則認為，與國防授權法相比，美國更有可能執行台灣旅行法，因為美台高層互訪限制是美國自我設限的結果，未來鬆綁是有可能。

參、眾兩院一致通過了台灣旅行法，目前只待川普總統簽字即可成為法律，華府觀察家相信，川普應會簽字同意，但如何執行的裁量權仍在行政部門。

凱維在答覆記者的電郵中表示，「我們的台灣政策沒有改變」。美國仍信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。美國視台灣為至為重要的夥伴，一個民主的成功故事，以及對世界的一股正面的力量。台灣享有美國的價值，贏得美國尊敬，並繼續得到美國的強力支持。

他指出，美國在台海的和平與穩定上有至深的利益。台海雙方了解這些益處並努力奠定一個可以持續和平與穩定的基礎很重要。一個穩定的台海連結為兩岸、美國還有區域都帶來極大的益處。這位官員說：「我們鼓勵北京與台北當局進行建設性對話以尋求一個台海兩岸人民都能接受的和平解決歧見的方案。」

葛萊儀今天在一場有關日本如何看待中國與台灣的座談會上回答問題時指出，國防授權法有關台灣的部分只是表達國會的看法和建議，並沒有拘束力，要求美國總統一定要派軍艦訪問台灣，況且行政部門希望在這個問題上保持彈性，總統也要維持自己的外交權，可以選擇不執行這個政策。她也未見到國防部因此有更多支持台灣參加環太平洋軍演或軍艦訪台的聲音。

葛萊儀說，台灣旅行法鼓勵美台更多高層互訪，被執行的可能性更高。美國多年來自我設限，鬆綁是有可能。目前美國現役將級軍官與副助理國務卿以上層級的官員幾乎都無法到台灣訪問。台灣的總統、副總統、行政院長、外長與國防部長無法訪問華府。