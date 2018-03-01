廢注音改拼音引熱議 葉宜津：事實會證明我是對的

立委葉宜津（中）衝刺民進黨台南市長初選，拜訪選民。（記者楊金城翻攝）

2018-03-01 19:22

〔記者楊金城／台南報導〕立委葉宜津參加民進黨台南市長初選政見會，提出廢除注音符號，改學羅馬拼音的政見，幫助孩子和國際接軌，引起網友正反意見熱議；葉宜津今天回應說：「網友也對我的兒童津貼有意見，叫我3000津，但是現在行政院也要發2500元兒童津貼了，未來我會繼續說，繼續做，繼續努力對的事，不會只是為了選舉討好，不會因爲批評就退縮，事實會證明我是對的。」

2月26日民進黨台南市長初選電視政見發表會中，「ㄅㄆㄇㄈ有什麼『路用』？就只是一種注音而已」。葉宜津說，她從擔任立委開始就提倡，義務教育應該要往下延長一年，教育重點應放在與國際接軌。

葉宜津說，與國際接軌第一要做的就是丟掉ㄅㄆㄇㄈ，小孩應該改學羅馬拼音，這樣就可以拼出任何語言，「我們孩子不會害怕蝌蚪文，這是跟國際接軌非常重要的一步。」

葉宜津所提倡的廢除注音符號，引來網友熱議，有人嘲諷：「天才」、「台南市長可以左右中央教育嗎?」、「為兩岸統一做準備」、「廢中文改英文還比較吸引人」但也有網友認同，「不錯啊，拼音輸入比注音快」、「注音本來就沒屁用」。

葉宜津今再回應說，廢除注音符號，改學羅馬拼音的政見，她已提過數次，沒想到這次電視政見說明會才引起關注，她主張放棄全世界只有台灣用的注音符號，改成從小就教小孩羅馬拼音，羅馬拼音適用於國語、台語、客語、英語、德語、法語任何一種語言，讓小孩從小就不害怕蝌蚪文，才能與國際接軌。

葉宜津說：「未來我會繼續說，繼續做，繼續努力對的事，不會只是為了選舉討好，不會因爲批評就退縮，事實會證明我是對的。」