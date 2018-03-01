嘉市府智慧科技處開張2個月 處長林彣珊為顧家庭請辭

2018-03-01 19:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府去年通過組織改造案，今年新成立智慧科技處才兩個月，處長林彣珊就因家庭因素遞出辭呈，今起生效，她說因身兼教職、公職跟母職，家庭、事業兩頭燒「實在顧不了」，因她去年3月1日到任至今滿一年，認為已完成階段性任務，將任教嘉義大學資訊管理系，未來以不同形式助涂市長推動智慧科技城市。

林彣珊表示，她有超過10年以上教學經驗，起初因涂市長想找智慧科技人才，她身為市民希望貢獻所長而投入公職，經費充裕好做事，但辭職非主要因為預算被刪，而是因其學術背景，認為還是較適合進行教學、研究；市長交付成立智慧科技處、智慧城市推展，她經由做好資訊安全、整合13個市府手機應用程式於一個平台等完成，但業務如同接力賽，可一棒一棒接力，而經一年公職任期，意外練好台語。

今天下午長青園舉辦療癒多肉盆栽組裝同走春活動，嘉義市長涂醒哲說，已挽留林彣珊，但尊重她的決定；智慧科技處從還沒組織改造到完成組織改造、審查預算，遇到很多困難，對於學校來的教授會感到一些挫折，可能某些原因讓林處長認為是階段性的結束，但對他而言，是階段性開始，由其智慧科技處牽涉對內提升服務民眾的能量、對外是智慧城市的建構，相當重要，已透過行政院政務委員唐鳳、前經濟部長李世光等人，推舉適合人選。

同場出席的市議會議長蕭淑麗表示，希望涂市長不要將智科處長辭職責任推給議會，涂市長上任三年多，市府人事都處於不穩定情形而影響市政推動。