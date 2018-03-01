立委賴瑞隆跨區相挺 高市議員參選人洪村銘全力衝刺

2018-03-01 20:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今跨區為高市議員參選人洪村銘站台，陪他站在林園區街頭、爭取過往鄉親支持﹔賴瑞隆強調洪村銘中央、地方歷練完整，有熱忱有專業，希望大家支持、讓新世代優質人選有機會為地方服務。

前民進黨高市黨部執行長洪村銘主打「新時代就要新世代」，力拚林園、大寮區民進黨議員初選：先前已獲立委劉世芳力挺，今再由立委賴瑞隆跨區站台，於林園興濟宮前一同向鄉親問好。

賴瑞隆表示，洪村銘是他2015年競選立委期間的重要幕僚，共識時期發現洪村銘溝通、創意及執行力極佳，且相當熟悉小港、林園區生活圈整體政見規劃，加上他在觀光、民政及市府服務時累積豐富行政經驗，與民進黨全國黨代表、高市黨部執行長、中央黨部社運部副主任等，歷練相當豐富。

洪村銘指出長期以來，他以幕僚、市府秘書以及黨部執行長等不同身分，參與許多重要市政及建議議題，如空污、產業經濟、農產品行銷、環保議題，還有立委賴瑞隆提出的小港捷運延伸林園以及東港大鵬灣規劃案等。

他認為這些經驗都有助於市議員執行監督市府，及跨局處橫向協調，未來仍會一步一腳印，尋求鄉親支持，同時也感謝立委賴瑞隆跨區相挺﹔若順利當選議員，也會持續傾聽民意、全力打拼，與賴瑞隆共同為鄉親爭取建設。