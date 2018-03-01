縣市長選戰 洪耀福：吳敦義布局應更強勢

2018-03-01 18:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對年底選戰，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘時表示，國民黨主席吳敦義在縣市長布局應更強勢，民進黨在2008年敗選後，縣市長人選全部用徵召，「在困難時要有戰略性布局」，政黨要有未來性發展。

洪耀福指出，吳敦義競選黨主席時承諾了太多事，為了打贏黨主席選戰而信用過度膨脹，例如答應想參選新北市長的周錫瑋會相挺，最後卻用民調方式來解套。

洪也舉例，國民黨提立委盧秀燕選台中市長，若最後沒選上，「盧也沒有未來」，若由江啟臣參選而沒選上，江還能有政治累積，「國民黨布這些人出來選，未來會更困難」。

洪耀福強調，「永遠要想下一屆怎麼辦」，例如國民黨在嘉義市長選戰由前嘉義市長黃敏惠回鍋，「那下一屆沒有（選）怎麼辦」？他認為，吳沒有為未來作準備。

對於國民黨多人爭取台北市長提名，連前桃園市立委孫大千也表態參選，並強調「我在台北長大」。洪耀福諷刺，孫大千在桃園當了很久的立委，卻突然說自己是台北人，「不就是給桃園人難堪」，如何對當年支持者交代？「當年投票給你的不就是笨蛋？」

洪耀福表示，國民黨政治人物欠缺征戰的氣魄，「所以大家都擠在台北市」，他還引述「三國演義」情結，指十八路義軍討董卓，其領袖是袁紹，但真正敢討伐董卓的卻是曹操，曹操的兵不過8000人，因此曹操的崛起是有道理。