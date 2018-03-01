中國拋惠台31措施 陸委會：心理戰、文宣戰

2018-03-01 18:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦昨宣布31項惠台措施，陸委會副主委邱垂正今在例行記者會上強調，這些措施是否與兩岸協議，或與「兩岸人民關係條例」等相關法律相互扞格，將進一步檢視釐清。據了解，陸委會今已與各部會完成分工，評估對我方的影響，同時提出因應措施，以及追蹤中國落實執行的情況。

邱垂正強調，這31項措施是由中國國台辦所發佈的部門規範性質文件，而這些規範性文件在「中華人民共和國立法法」並無規定，而且國務院所發佈的規範並無法律位階效力，因此未來觀察重點，在於中方以何種方式落實相關內容以及法制化程度，而地方政府是否確實執行也是各界關注的重點。

邱垂正指出，這些措施沒有具體實施細則與辦法，與過去惠台措施一樣，是台商所稱「口惠而實不至」，或變成心理戰與文宣戰。兩岸目前簽署協議中有21項生效，中國在協議部分未能確實履行與落實，雙邊協商達成的協議尚且如此，更何況是單方公布不具法律效力的文件，這些的實際成效仍有待觀察。

邱垂正強調，任何兩岸事項都不是單方面可以決定，我方從未關閉兩岸協商大門， 若以利益換取政治認同，無助兩岸關係的改善與良性互動。而任何涉及兩岸人民權益與福祉的措施，不是單方面可以決定。

據了解，由於昨天國台辦公佈的措施並不完整，因此，惠台措施是否涉及單邊實施生效的「服貿協議」，此外，開放台商投資中國基礎設施與台灣民眾可擔任中國各種職務等，都與我國現行的法律有所抵觸，因此我方要仔細檢視釐清，提出相關因應措施。