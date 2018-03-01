退警號召「甲級動員護蔣公」 結果僅4人到場

獨派民眾上月28日進入慈湖陵寢，對著蔣介石棺柩潑灑紅漆。（圖擷取自網路）

2018-03-01 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕桃園慈湖蔣介石陵寢昨日遭獨派人士潑灑紅漆，引起關注，媒體報導，退休員警張緒祥在臉書發起「甲級動員護蔣公」活動，呼籲大家在今（1）日下午3點到慈湖陵寢集合，強調「憲兵做不到的，我們來」，引起警方注意，不過最後包含張男，僅有4人到場聲援此活動。

《聯合報》報導，警方有鑑於潑漆事件，今日不敢大意，除追查涉案人士外，今早也調派約200名警力加強慈湖園區周邊巡邏，截至今下午4點，未傳出任何抗議事件。

桃園市觀光旅遊產業工會常務張緒祥，民國92年從航警局退休，他在潑漆事件發生後於臉書發文，呼籲大家保護蔣介石陵寢，他表示：「沈默的大眾，忍無可忍的時候，該站出來了，不能再讓倭寇餘孽侮辱中華民國」、「甲級動員護蔣公，今日3/1下午15時慈湖陵寢集合，桃花聯盟將成立慈湖捍衛隊，軍隊做不到的，我們來，請大家一起來捍衛我們敬愛的領袖蔣公的尊嚴」。

報導稱，最後活動僅有張緒祥、桃園市觀光旅遊產業工會理事長李志宏，還有李的父母共4人到場聲援。

報導稱，張緒祥認為，桃園大溪幾乎都靠兩蔣園區觀光資源吸引遊客，遊客來玩順便買豆干，「老蔣沒了，豆干誰來買」，認為過去歷史事件不該以牙還牙。